ANP Noorse media gepikeerd over brief Mette-Marit

OSLO - De open brief van de Noorse kroonprinses Mette-Marit over haar vrijdag twintig jaar geworden zoon Marius Borg Høiby heeft gezorgd voor opwinding, woede en discussie in de Noorse media. De brief waarin Mette-Marit vroeg om haar zoon met rust te laten en zijn privacy te respecteren werd donderdagavond geplaatst op de website van de koninklijke familie.

Door ANP - 13-1-2017, 15:52 (Update 13-1-2017, 15:52)

Het Noorse genootschap van hoofdredacteuren heeft de kroonprinses uitgenodigd voor een gesprek over de brief waarin ze kritiek uitte op het gedrag van enkele media ten aanzien van Marius. ''De kritiek mist onderbouwing en we kunnen er weinig mee, maar zijn bereid om er met de kroonprinses en de koninklijke familie over te praten'', aldus zegsman Kjelling Nybø.

Boulevardkrant VG had felle kritiek op Mette-Marit. Als ze klachten heeft dan moet ze die neerleggen bij de Raad voor Journalistiek en niet spuien op de koninklijke website, zo merkte de krant allereerst op. Ook vond VG het ongepast dat Mette-Marit de pers haar wil probeerde op te leggen. ''Al is een moeder veel te vergeven''.

Social media

De bewering dat Marius geen aandacht wenst en zichzelf als privépersoon ziet, werd volgens VG ondermijnd door zijn soepele omgang met sociale media en aanwezigheid bij tal van society-evenementen zoals een bezoek van Justin Bieber. Op Instagram heeft hij meer dan 41.000 volgers, en hij deelt graag en vaak foto's.

Het roddelblad Se og Hør, dat deze week twaalf pagina's wijdt aan de verjaardag van Marius, vond hem wel degelijk een publiek persoon en een voorbeeld voor veel jongeren. In een reactie zei de paleiswoordvoerder vrijdag dat het Marius' wens was uit de publiciteit te treden, en dat de Noren moesten weten dat wanneer ze voortaan verhalen over hem lazen dat die tegen zijn wil werden gepubliceerd.