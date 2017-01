Mette-Marits zoon Marius begint eigen leven

OSLO - Marius Borg Høiby, de oudste zoon van kroonprinses Mette-Marit, verdwijnt op eigen verzoek van de website van de Noorse koninklijke familie. In een boodschap aan de Noorse media vragen Marius en zijn moeder hem voortaan met rust te laten en zijn privacy te respecteren.

Door ANP - 12-1-2017, 19:28 (Update 12-1-2017, 19:28)

Marius wordt vrijdag twintig jaar en begint volgende week aan een studie in Californië. De keuze om naar Amerika te gaan is mede ingegeven door de wens om voortaan buiten de aandacht van de Noorse pers te blijven, zo liet kroonprinses Mette-Marit weten in een ongebruikelijke open brief die donderdag op de website werd gepubliceerd.

Marius, zoon uit een relatie die Mette-Marit had voordat ze kroonprins Haakon leerde kennen, zal volgens de mededeling wel aanwezig blijven bij belangrijke familiegebeurtenissen, maar niet langer bij officiële gelegenheden. Hij zal ook geen taken ondernemen namens de koninklijke familie zo werd donderdag nog eens benadrukt.

Jeugdzonden

Kroonprinses Mette-Marit sprak in haar brief bewondering uit voor haar zoon die op jonge leeftijd opeens in de schijnwerpers kwam te staan door haar huwelijk in 2001 met de kroonprins. De verwachtingen ten aanzien van hem werden daardoor opgeschroefd en soms onrealistisch, ook van haar zelf in vergelijking met zijn halfzus prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus.

De media lieten hem met name de laatste jaren ook steeds minder met rust, en wilden graag over jeugdzonden berichten. "Het zou onnatuurlijk zijn als er geen jeugdzonden waren. Maar goed dat ik op die leeftijd niet met argus ogen werd gevolgd. Dan zou het veel erger zijn", aldus Mette-Marit. Ze bedankte dat deel van de pers dat zijn privacy wel respecteerde en sprak de hoop uit dat hij vanaf zijn twintigste een eigen leven kan leiden.