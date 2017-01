Nationaal Schoolontbijt levert 36.000 euro op

DEN HAAG - Het Nationaal Schoolontbijt, dat in november werd geopend door prinses Beatrix, heeft 36.073 euro opgeleverd. Dat is bekendgemaakt door Jantje Beton, de organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen, zoals gezonde schoolpleinen en speeltuinen.

Door ANP - 12-1-2017, 13:51 (Update 12-1-2017, 13:51)

"Buitenspelen lijkt zo vanzelfsprekend in Nederland, maar is het voor veel kwetsbare kinderen helaas niet'', aldus directeur Rob van Gaal donderdag. "We zullen het bedrag besteden aan buitenspeelprojecten voor deze specifieke groep kinderen.''

In de week van het Nationaal Schoolontbijt ontbeten schoolklassen in ruim 250 gemeenten met hun burgemeester op het stadhuis. Veel burgemeesters betaalden voor hun ontbijtje een symbolisch bedrag als donatie aan Jantje Beton.

Beatrix woonde in de Hortus Botanicus in Leiden de opening van Het Nationaal Schoolontbijt bij. Met dertig leerlingen van een basisschool in Leiden nuttigde Beatrix een boterhammetje en een kopje thee. In de kas telden de Leidse schoolkinderen samen met Beatrix en culinair presentatrice Miljuschka Witzenhausen af om de ontbijtweek officieel te openen.