Marcia Luyten komt met biografie over Máxima

ANP Marcia Luyten komt met biografie over Máxima

AMSTERDAM - Cultuurhistoricus en Buitenhof-presentator Marcia Luyten schrijft een biografie over koningin Máxima. Het boek verschijnt in 2021, aan de vooravond van Máxima's vijftigste verjaardag. Dat maakte Uitgeverij De Bezige Bij donderdag bekend.

Door ANP - 12-1-2017, 11:36 (Update 12-1-2017, 11:36)

Luyten gaat in de biografie in op hoe Máxima de taak als koningin van Nederland vervult, hoe ze hierop is voorbereid en hoe ze zich ontwikkelde van een jonge Argentijnse vrouw tot het populairste lid van het Nederlandse Koninklijk Huis. Ook belicht de schrijfster de staat van de monarchie in de 21e eeuw.

,,Dit is een mooi en betekenisvol project'', zegt Luyten. ,,In een tijd waarin de monarchie een anachronisme lijkt, waarin het koninklijk paar kritischer gevolgd wordt dan ooit, en waarin de liberale democratie wordt uitgedaagd door toenemend populisme en nationalisme, blijft koningin Máxima geloofwaardig, krachtig, inspirerend en verbindend. Het beeld van de monarchie is door haar komst sterk ten positieve veranderd. Koningin Máxima is levende geschiedenis.''