Prinses Anita in december betrokken geraakt bij aanrijding in Wassenaar

Foto: Toon van der Poel

WASSENAAR - Prinses Anita is begin december in Wassenaar betrokken geraakt bij een aanrijding. Dat is woensdag pas bekend geworden.

Door Van onze verslaggevers - 11-1-2017, 22:16 (Update 11-1-2017, 22:20)

De prinses is na de botsing even voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar bleef ongedeerd. De automobiliste van de andere auto is in de ambulance nagekeken en kon daarna naar huis.

Prinses Anita, die met haar man prins Pieter-Christiaan en gezin in Noordwijk woont, heeft de afgelopen dagen ook volop kunnen deelnemen aan de festiviteiten rond de gouden bruiloft van haar schoonouders, prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven.