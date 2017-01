Keizer luistert naar nieuwjaarslezing

TOKIO - De Japanse keizer en keizerin hebben woensdag met andere leden van de familie in hun paleis in Tokio de traditionele Keizerlijke Nieuwjaars Lezingen (Kousho Hajime) bijgewoond. Die zijn in 1869 ingesteld door de toenmalige keizer Meiji om diens kennis over tal van onderwerpen te vermeerderen.

Door ANP - 11-1-2017, 15:13 (Update 11-1-2017, 15:30)

De lezingen, tegenwoordig op het gebied van menselijke-, sociale en natuurwetenschappen, zijn allesbehalve lichtvoetig. De mannelijke leden van de familie verschijnen in rokkostuum, de dames in het lang en de wetenschapper die is uitverkoren zijn kennis te delen zit aan een tafeltje met microfoon, recht tegenover het keizerpaar.

Oorspronkelijk waren de lezingen alleen over Japanse en Chinese geschriften, later kwamen er westerse teksten bij. Na de Tweede Wereldoorlog werd de opzet verruimd met de drie wetenschappelijke disciplines.