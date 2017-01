Prins Joachim keert terug naar Nepal

KOPENHAGEN - De Deense prins Joachim reist volgende maand af naar Nepal. De jongste zoon van koningin Margrethe doet dat in zijn functie als beschermheer van CARE Denemarken.

Door ANP - 11-1-2017, 13:14 (Update 11-1-2017, 13:14)

Joachim bezoekt Nepal voor de tweede keer. Als 22-jarige was dat zijn eerste bestemming voor CARE in 1991. De prins reist naar dezelfde gebieden als 26 jaar geleden. Daar heeft hij onder meer ontmoetingen met de bevolking, die nog altijd te maken heeft met de gevolgen van de verwoestende aardbeving in 2015, zo laat de stichting weten.

Prins Joachim is sinds 1989 beschermheer van CARE. Sindsdien is hij op tien reizen mee geweest. Het bezoek aan Nepal duurt van 23 februari tot 6 maart.