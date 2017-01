Koningin Silvia woensdag al aan het werk

STOCKHOLM - De Zweedse koningin Silvia gaat eerder dan verwacht weer aan het werk. De echtgenote van koning Carl Gustaf woont woensdag met haar man een pianoconcert bij, maakte het Zweedse hof bekend.

Door ANP - 9-1-2017, 17:53 (Update 9-1-2017, 17:53)

Silvia zou eigenlijk later deze week pas weer aan de slag gaan. De koningin werd op haar 73e verjaardag, op 23 december, ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Ze had last van duizeligheid en een verkoudheid. Silvia bracht twee dagen door in het ziekenhuis.

Vorige week maakte het Zweedse hof duidelijk dat het stukken beter gaat met de koningin. Op Instagram verscheen een vakantiekiekje van Silvia en Carl Gustaf, die in de Zwitserse Alpen genoten van de rust en natuur.

De vakantie zit er weer op. Carl Gustaf was maandag weer aan het werk, Silvia laat zich woensdag weer zien bij het pianoconcert in kasteel Gripsholm. Donderdag dineert het koningspaar met parlementsvoorzitter Urban Ahlin.