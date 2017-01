Abe zoekt naar magische formule voor keizer

TOKIO - De Japanse regering probeert een formule te vinden waarbij de Wet op het Keizerhuis niet hoeft te worden veranderd en keizer Akihito toch kan aftreden. Strijdpunt met de oppositie is nog of alleen voor Akihito (83) zo'n ontsnappingsroute moet worden gevonden of dat deze uitweg ook voor toekomstige keizers moet gelden.

Premier Shinzo Abe wil zijn handen niet branden aan het wijzigen van de Wet op het Keizerhuis want dan zou hij bijvoorbeeld de vraag moeten beantwoorden of de Chrysantentroon in de toekomst ook bezet kan worden door vrouwen. Een deel van zijn conservatieve aanhang krijgt bij de gedachte alleen al hoofdpijn.

De Wet echter spreekt echter over geen andere wijze van troonsopvolging dan na overlijden van de zittende Tenno, de keizer. Om tegemoet te komen aan de vorig jaar omfloerst geuite wens van Akihito om te kunnen aftreden, denkt Abe volgens de Japan Times nu aan een bijlage bij de Wet, waarin komt te staan dat keizers kunnen aftreden indien speciale wetgeving dat toestaat.

Die speciale wetgeving kan dan van geval tot geval worden gemaakt, te beginnen dit voorjaar voor keizer Akihito.