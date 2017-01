Deense Margrethe krijgt boek over broederband

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe heeft vrijdag in paleis Christiansborg een boek over 600 jaar Noors-Deense geschiedenis in ontvangst genomen. Ze kreeg het historische werk uit handen van auteur Rasmus Glenthøj en de Noorse ambassadeur Ingvard Havnen.

Door ANP - 6-1-2017, 19:39 (Update 6-1-2017, 19:39)

Het boek Mellem Brødre (Tussen broers) gaat over 600 jaar gedeelde geschiedenis van Noorwegen en Denemarken. De twee landen waren 400 jaar lang onderdeel van één koninkrijk, maar in 1814 scheidde Noorwegen zich af. Verschillende historici onderzochten hoe de twee volken elkaar door de eeuwen heen, ook na de afscheiding, hebben beïnvloed.

Het Deens koninklijk huis plaatste een foto op haar website van de ontmoeting van de koningin met de ambassadeur en de historicus.