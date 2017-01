Cyberaanval op nieuwjaarsrede Deense koningin

KOPENHAGEN - Toen de Deense koningin Margrethe II op oudejaarsavond haar onderdanen wilde toespreken, gingen veel beeldschermen in het land plotseling op zwart. Dat bleek te komen door een cyberaanval op het grootste kabelbedrijf van het land. Een 51-jarige man is er donderdag voor opgepakt. Zijn motief is niet bekend.

Door ANP - 5-1-2017, 16:16 (Update 5-1-2017, 16:16)

De toespraak van Margrethe trekt doorgaans meer dan 2 miljoen kijkers, bijna de helft van de Deense bevolking. Afgelopen zaterdag waren de kijkcijfers echter bijzonder laag door de aanval op Yousee, de grootste aanbieder van kabeltelevisie in Denemarken. Veel teleurgestelde Denen die de toespraak toch wilden zien, bezochten de website van de publieke omroep DR, maar die raakte vervolgens overbelast.