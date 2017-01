The Queen wikt en weegt kerkbezoek

ANP The Queen wikt en weegt kerkbezoek

NORFOLK - Koningin Elizabeth staat voor een klein dilemma. Moet ze zondag naar de kerk gaan of niet? Ze heeft de voorbije twee weken al twee kerkdiensten gemist omdat ze te verkouden was om de deur uit te gaan. Dat heeft in binnen- en buitenland tot een mediastorm geleid, waarbij in eigen land de tabloids de lezers alvast alle details vertelden over haar uitvaart en de kroning van Charles.

Door ANP - 5-1-2017, 15:34 (Update 5-1-2017, 15:34)

Als Elizabeth (90) besluit nog een paar dagen binnen te blijven, wordt het vuurtje verder aangewakkerd. Eerder deze week heeft ze weliswaar weer staatsdocumenten behandeld en een trouwe paleismedewerker een lintje uitgereikt, maar sinds haar komst naar vakantieverblijf Sandringham is ze niet meer in het openbaar verschenen.

Aan de andere kant is het niet verstandig om de kou in te gaan wanneer ze niet volledig is hersteld. Verkoudheden kunnen hardnekkig zijn, zeker op hoge leeftijd en Elizabeth wil voorkomen dat ze straks afspraken moet afzeggen omdat ze kwakkelt met haar gezondheid. De agenda is nog leeg, pas na 6 februari keert ze terug naar Londen, maar voorkomen is beter dan genezen.

Buckingham Palace wilde geen tipje van de sluier oplichten. Vorige week nog werd gemeld dat pas op nieuwjaarsdag zelf zou worden bekeken en besloten of de Queen naar de kerk zou gaan. Over dit weekeinde wordt vooralsnog het stilzwijgen bewaard, met nieuwe speculaties tot gevolg.