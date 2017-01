‘Queen bijna neergeschoten door paleiswacht’

LONDEN - Koningin Elizabeth heeft een nachtelijke wandeling bijna met haar leven moeten bekopen. De negentigjarige Britse vorstin wandelde ooit midden in de nacht rond door een paleistuin, toen een paleiswacht haar aanzag voor een indringer.

Door ANP - 5-1-2017, 8:54 (Update 5-1-2017, 8:54)

“Wie is daar?”, riep de wacht volgens The Times. Toen hij zag dat Elizabeth een wandelingetje maakte omdat ze niet kon slapen, schrok hij. “Bloody hell, majesteit, ik had u bijna neergeschoten.” Vanwege die opmerking verwachtte de paleiswacht een reprimande van de koningin, maar zij zag de humor van het incident wel in. “Het is in orde. De volgende keer bel ik vooraf even zodat je niet hoeft te schieten.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat een lid van de Britse koninklijke familie wordt aangezien voor een indringer. Prins Andrew, Elizabeths zoon, werd in 2013 staande gehouden door agenten toen hij door de tuinen van Buckingham Palace wandelde.