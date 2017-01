Sofia naar gerecycled concert

ANP Sofia naar gerecycled concert

MADRID - Hoog bezoek voor de orkestleden van the Recycled Orchestra of Cateura uit Paraguay. De Spaanse koningin Sofia was woensdag een van de concertbezoekers in het koninklijk theater in Madrid.

Door ANP - 4-1-2017, 22:17 (Update 4-1-2017, 22:17)

De vorstin kreeg een bijzonder optreden voorgeschoteld want alle orkestleden speelden op instrumenten gemaakt uit gerecycled afval. Het orkest speelt sinds 2008 over de hele wereld en deed al plaatsen als New York, Rome, Tokio, Rio de Janeiro en Buenos Aires aan. In 2014 maakten de muzikanten deel uit van de Zuid-Amerikaanse tournee van rockband Metallica.

Sofia werd vergezeld door Oscar Martin, de topman van Spaanse recyclingorganisatie Ecoembes en de Paraguayaanse ambassadeur in Spanje Antonio Rivas Palacios.