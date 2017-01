Koningin Sonja bij opening nieuwe faculteit

ANP Koningin Sonja bij opening nieuwe faculteit

BERGEN - De Noorse koningin Sonja heeft woensdag haar eerste publieke optreden in het nieuwe jaar. Ze is dan in Bergen voor de inauguratie van de nieuwe faculteit voor kunst, muziek en design van de Universiteit van Bergen. De faculteit is tot stand gekomen door samengaan op 1 januari van de Nationale Academie voor Kunsten en de Grieg Academie.

Door ANP - 3-1-2017, 16:03 (Update 3-1-2017, 16:03)

"Het is een grote eer dat de koningin naar de opening van de faculteit komt", aldus rector Dag Rune Olsen op de website van het Noorse koningshuis. "Studenten en staf werken op een hoog niveau en we kijken er naar uit om voorbeelden van ons werk aan de koningin te laten zien."

Volgens interim decaan Gerd Tinglum biedt de nieuwe faculteit meer mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling, biedt het de kans op meer studenten en op steun van de EU voor het onderwijsprogramma.