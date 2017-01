Tabloids schrijven al over kroning Charles

ANP Tabloids schrijven al over kroning Charles

NORFOLK - Koningin Elizabeth kan deze dagen de tabloids maar beter links laten liggen. De berichten daarin zullen in elk geval niet bijdragen aan haar herstel van een zware verkoudheid. Er wordt in kranten als de Daily Mail en Daily Express namelijk uitvoerig stilgestaan bij de troonopvolging. 'Wie wordt er koning na de dood van de Queen, Charles of William?', luidde een van de koppen boven een artikel.

Door ANP - 3-1-2017, 15:59 (Update 3-1-2017, 15:59)

De koningin is inmiddels al vijftien dagen niet meer in het openbaar verschenen. Volgens de laatste berichten zou ze wel uit bed zijn, maar de warmte van Sandringham - haar vakantieverblijf bij Norfolk - verkiezen boven een uitstapje naar buiten. Wellicht dat ze zondag fit genoeg is om naar de kerk te gaan. De afgelopen twee zondagen - Kerstmis en Nieuwjaarsdag - was ze dat nog geenszins.

Vandaar ook dat media alvast berichten over wat er allemaal te gebeuren staat na haar overlijden. De Express had een tijdpad, van begrafenis naar kroning, terwijl Amerikaanse roddelbladen nog steeds hopen op een machtsgreep van prins Williams echtgenote: 'Wordt Kate de nieuwe koningin?'