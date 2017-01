Diplomaten brengen wensen over aan Margrethe

ANP Diplomaten brengen wensen over aan Margrethe

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe oogde vermoeid bij de derde nieuwjaarsreceptie die ze dinsdagmiddag in drie dagen tijd bijwoonde. In paleis Christiansborg was het de beurt aan het corps diplomatique dat in galakostuum of nationale dracht de beste wensen kwam aanbieden aan de vorstin en het kroonprinselijk paar.

Door ANP - 3-1-2017, 14:44 (Update 3-1-2017, 14:44)

Koningin Margrethe (76), die al een aantal jaren vanwege rugklachten niet lang meer kan staan, nam de wensen ook dit jaar zittend in ontvangst. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary stonden rechts naast haar en evenals vorig jaar, toen hij zichzelf met pensioen stuurde, ontbrak prins Henrik.

Eerder dinsdag had het koninklijk gezelschap al een nieuwjaarsreceptie bijgewoond in Christian VII-paleis voor de rechters van het Hooggerechtshof, de Koninklijke Garde en officieren van de Garde Huzaren. Ook woensdag heeft de koningin nog een aantal ontvangsten op de agenda staan.