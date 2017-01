Japans keizerspaar naar herdenking aardbeving

TOKIO - Keizer Akihito en keizerin Michiko van Japan zullen op 11 maart een herdenkingsceremonie bijwonen die in het teken staat van de aardbeving en de tsunami die Japan in maart 2011 troffen. Dit meldt de krant Japan Times.

Door ANP - 3-1-2017, 11:41 (Update 3-1-2017, 11:41)

Ook vorig jaar was Akihito bij een plechtigheid waarmee Japan de duizenden slachtoffers herdacht van de aardbeving in zee en de vloedgolf die de noordoostkust van het land overspoelde en daarmee een kernramp veroorzaakte. "Hoewel mijn hart brak toen ik de omvang van de schade zag, was ik ook geraakt om te zien hoe de mensen elkaar helpen", zei Akihito onlangs op zijn 83e verjaardag over zijn bezoek aan Fukushima.

De herdenking in maart volgt op het staatsbezoek van het keizerlijk paar aan Vietnam. Het wordt de eerste buitenlandse reis van de Japanse keizer sinds hij in een zeldzame videoboodschap zinspeelde op een aftreden. Hij zei te vrezen dat hij vanwege zijn hoge leeftijd niet meer alle keizerlijke taken uit kan voeren. Op het programma van de vijfdaagse reis naar Vietnam staan bezoeken aan Hanoi en de voormalige keizerlijke hoofdstad Hué in centraal-Vietnam.