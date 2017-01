Bijna recordaantal Japanners bij keizer

ANP Bijna recordaantal Japanners bij keizer

TOKIO - De mensenmassa voor het Keizerlijk Paleis in Tokio was maandag de op één na grootste sinds de troonsbestijging van keizer Akihito in 1989. Volgens schattingen van het hof kwamen maar liefst 96.000 Japanners naar het paleis om de keizer en zijn familie toe te zwaaien ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

Door ANP - 2-1-2017, 22:28 (Update 2-1-2017, 22:28)

De keizer had vijf publieke optredens achter het kogelvrije glas van het balkon van de Chowa-Dan vleugel van het paleis. Het publiek werd ook in vijf sessies toegelaten tot de paleistuin. De keizer hield geen uitgebreide toespraak zoals in voorgaande jaren, maar had wel een boodschap voor de bevolking.

Akihito (83) sprak de hoop uit dat iedereen dit jaar een 'rustig en geestelijk rijk leven' zou kunnen leiden. "Ik bid voor vrede en geluk voor de inwoners van Japan en de mensen van de wereld", aldus de keizer.