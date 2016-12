Alle ogen gericht op kerk van Sandringham

NORFOLK - Britse media kijken dit weekeinde met argusogen naar Sandringham House, het koninklijk vakantieverblijf in Norfolk. Dit om te zien of koningin Elizabeth op Nieuwjaarsdag de kerkdienst bijwoont in de St Maria Magdalena kerk van Sandringham.

Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace wordt pas zondagmorgen beslist of de 90-jarige vorstin fit genoeg is om traditiegetrouw met haar familie - ook prins William en echtgenote Catherine worden verwacht - naar de kerk te gaan.

Vorige week miste Elizabeth voor het eerst in 28 jaar de kerstdienst in dezelfde kerk. Ze is al elf dagen niet meer in het openbaar verschenen en de media beginnen ongerust te worden.

Officieel is de koningin herstellende van een zware verkoudheid die er ook al voor zorgde dat ze later dan gebruikelijk Buckingham Palace inruilde voor het privéverblijf Sandringham. Ook prins Philip (95) was de dagen voor kerst zwaar verkouden, maar hij was op Eerste Kerstdag beter genoeg om de dienst bij te wonen.