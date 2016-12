'Hyacinth' geridderd door koningin Elizabeth

LONDEN - Bij de jaarlijkse lintjesregen in Groot-Brittannië zijn veel bekende namen geëerd met een ridderorde. Onder hen is de 87-jarige actrice Patricia Routledge, vooral bekend als de snobistische Hyacinth Bucket ('Bouquet') uit de serie Keeping Up Appearances.

Door ANP - 31-12-2016, 9:28 (Update 31-12-2016, 9:28)

Ook ex-Spice Girl Victoria Beckham viel de eer van een ridderorde ten deel, voor haar bijdrage aan de Britse modeindustrie. De Amerikaanse hoofdredactrice van Vogue, Anna Wintour, is onderscheiden voor haar belangrijke rol in de mode en de journalistiek.

Ook voorman Ray Davies van rockband The Kinks, acteur Mark Rylance en actrice Naomie Harris kregen een koninklijke schouderklop.

In totaal deelde koningin Elizabeth een kleine 1200 ridderorden uit.