Elizabeth betrokken bij draaiboek uitvaart

ANP Elizabeth betrokken bij draaiboek uitvaart

LONDEN - Koningin Elizabeth is nauw betrokken bij de planning voor haar eigen uitvaart. Het draaiboek ligt al jaren klaar en op gezette tijden wordt gekeken waar aanpassingen nodig zijn. De negentigjarige vorstin, die donderdag op sociale media ten onrechte al werd doodverklaard, heeft volgens paleisingewijden een zakelijke kijk op de voorbereidingen.

Door ANP - 30-12-2016, 20:46 (Update 30-12-2016, 20:46)

De laatste uitvaart van een Britse koning was die van haar vader in februari 1952. Dat waren in alle opzichten andere tijden. De impact van haar eigen overlijden zal vanwege moderne media en haar lange regeringstijd veel groter zijn. Daarmee moet naast de persoonlijke wensen van de koningin rekening worden gehouden bij het aantal dagen dat het stoffelijk overschot in Westminster Hall ligt opgebaard en bij de route van de begrafenisstoet.

In 2002 kwamen ruim 200.000 mensen afscheid nemen van koningin-moeder Elizabeth en bij de uitvaart van prinses Diana in 1997 moest vanwege de enorme publieke belangstelling op het laatste moment worden besloten om de route van de rouwstoet aan te passen en te verlengen zodat meer mensen afscheid konden nemen. De terreurdreiging anno 2016 vraagt weer andere maatregelen bij een mega-evenement als de uitvaart van Elizabeth.

Er zijn af en toe 'droge' oefeningen en ook de BBC kijkt de draaiboeken met regelmaat na, waarbij het ook wel eens is misgegaan en de koningin werd doodverklaard.