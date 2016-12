Oudere generatie 'royals' broos en kwetsbaar

ANP Oudere generatie 'royals' broos en kwetsbaar

LONDEN - De geruchtenstroom donderdag over een mogelijk overlijden van koningin Elizabeth werd gevoed door berichten rond kerst dat de hoogbejaarde vorstin (90) en haar echtgenoot prins Philip (95) last hadden van een hardnekkige verkoudheid. De koningin begon daarom ook later dan gebruikelijk aan haar kerstverblijf op Sandringham en moest voor het eerst sinds 1988 verstek laten gaan bij de kerkdienst op eerste kerstdag.

Door ANP - 30-12-2016, 20:13 (Update 30-12-2016, 20:13)

Elizabeths gezondheid is altijd robuust geweest, vandaar dat elke verkoudheid of gemiste werkdag wereldnieuws is. De koningin - op de troon sinds 1952 - wil van geen ophouden of aftreden weten, al wordt haar agenda al een aantal jaren steeds meer verlicht door taken door te schuiven naar oudste zoon prins Charles en de kleinzoons William en Harry.

Elizabeth was echter niet de enige die de laatste weken in het nieuws kwam vanwege zorgen over de gezondheid. De oudste generatie in de vorstenhuizen wordt door de hoge leeftijd broos en kwetsbaar. In Luxemburg verblijft groothertog Jean sinds kerst met bronchitis in het ziekenhuis. Het voormalige staatshoofd moet volgende week 96 jaar worden. De 95-jarige koning Mihai van Roemenië vecht al een jaar tegen leukemie, en achter de schermen in Boekarest worden voorbereidingen getroffen voor de staatsbegrafenis.

Jongere generatie

In Zweden was het koningin Silvia (73), die nota bene op haar verjaardag, uit voorzorg enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege ernstige duizeligheid en hoofdpijn. Deze week volgde de bekendmaking van het Belgische hof dat koningin Paola (79) bij een val een wervelfractuur had afgelopen en in het ziekenhuis lag.

Eerder al had het Japanse keizerspaar (keizer Akihito is 83 en keizerin Michiko is 82) afspraken moeten afzeggen vanwege bronchtis en andere kwalen die op hun hoge leeftijd gevaarlijk zijn. Het is ook niet voor niks dat de keizer liever aftreedt, zodat de keizerlijke taken naar behoren door een jongere generatie kunnen worden uitgevoerd.