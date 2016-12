Paniek na doodverklaring koningin Elizabeth

LONDEN - In het Verenigd Koninkrijk is donderdagavond even paniek ontstaan naar aanleiding van een tweet waarin werd beweerd dat koningin Elizabeth was overleden. Het berichtje leek te zijn verstuurd door de BBC, maar al snel bleek het om een nepaccount te gaan.

Door ANP - 30-12-2016, 17:48 (Update 30-12-2016, 17:48)

De tweet, die inmiddels is verwijderd, ging volgens Daily Mirror als een lopend vuurtje over social media. Veel Britten reageerden geschokt, maar er werden ook al snel vraagtekens geplaatst bij het bericht.

Hoewel koningin Elizabeth niet is gestorven, zijn er wel zorgen over haar gezondheid. Voor het eerst in bijna dertig jaar ging de vorstin op eerste kerstdag niet naar de kerk. De negentigjarige Elizabeth heeft een fikse verkoudheid en voelde zich niet goed genoeg om met haar familie naar de kerk te gaan.

Helikopter

Vanwege haar verkoudheid stelde Elizabeth haar reis naar koninklijk landgoed Sandringham, waar zij traditiegetrouw met familie de feestdagen doorbrengt, een dag uit. In plaats van per trein reisden de koningin en haar man prins Philip per helikopter naar Norfolk.

Het is overigens niet voor het eerst dat Elizabeth wordt doodverklaard. Een BBC-verslaggeefster zorgde vorig jaar voor veel ophef toen ze twitterde dat de koningin was overleden. Ze had echter niet in de gaten dat de Britse omroep op dat moment een proefuitzending maakte over de dood van Elizabeth.