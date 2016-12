Tekening van koningin Wilhelmina geveild

AMSTERDAM - Een zeldzame tekening van de hand van koningin Wilhelmina wordt donderdag geveild. Het kunstwerk uit 1933 moet zo’n 2500 euro opleveren, schat onlineveilinghuis Catawiki.

Door ANP - 29-12-2016, 12:27 (Update 29-12-2016, 12:27)

Wilhelmina maakte meer dan duizend tekeningen en schilderijen, maar werk van haar hand komt maar zelden op de markt. “Wilhelmina heeft in haar testament namelijk vastgelegd dat al haar tekeningen en schilderijen na haar dood vernietigd moesten worden omdat zij de kwaliteit ervan niet goed genoeg vond”, aldus Catawiki. “Aan deze wens is echter niet voldaan. Het grootste gedeelte is namelijk nog steeds in het bezit van de familie en komt nooit in de openbaarheid.”

De houtskooltekening die nu is opgedoken, komt uit de nalatenschap van de familie van Frederika Louise Henriette van de Poll. Zij was ruim 125 jaar geleden hofdame van koningin Emma, Wilhelmina's moeder. De tekening is ondertekend met ‘eigen werk’ en ‘Een heel gelukkig nieuw jaar, van Wilhelmina 1933’.

Naast de tekening van Wilhelmina gaat ook een aquarel van prinses Beatrix onder de hamer. De waterverftekening, die is ondertekend met ‘Trix’, van paarden in een wei maakte Beatrix waarschijnlijk op veertienjarige leeftijd. Catawiki verwacht dat de aquarel 7000 euro oplevert.