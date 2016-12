Reisje Victoria was werkaangelegenheid

ANP Reisje Victoria was werkaangelegenheid

STOCKHOLM - Het reisje dat kroonprinses Victoria in november maakte naar de Malediven was zeker geen snoepreisje. Dat meldt de Zweedse krant Expressen op basis van informatie die het koninklijk hof heeft verstrekt.

Door ANP - 27-12-2016, 17:09 (Update 27-12-2016, 17:09)

Toen Victoria naar een resort op de Malediven reisde, werd algemeen aangenomen dat het om een korte vakantie ging. Temeer omdat het hof niet wilde zeggen waarom de kroonprinses op reis ging. Ruim een maand later is duidelijk geworden dat de prinses aan het werk was. Ze voerde gesprekken met grote visverwerkingsbedrijven over duurzaam ondernemen.

Henrik Österblom, een wetenschapper die namens het Stockholm Resilience Centre aanwezig was bij de besprekingen, zegt dat Victoria een belangrijke rol speelde tijdens de besprekingen. “Ze speelde echt een sleutelrol in de gesprekken over duurzame visvangst”, zegt hij tegen Expressen. “Ze heeft de acht grootste visverwerkers zo ver gekregen om duurzaamheid daadwerkelijk in hun productieactiviteiten te integreren.” De afspraken omvatten onder meer het gebruik van antibiotica in viskwekerijen. Victoria was bij de gesprekken omdat ze zich als ambassadeur van de Verenigde Naties inzet voor een duurzame samenleving.

De gesprekken op de Malediven werden op verzoek van de visverwerkingsbedrijven geheim gehouden, daarom kon het hof niets zeggen toen Victoria aan haar reis begon. Volgens Österblom werd de geheimhouding gevraagd omdat het onderwerp gevoelig zou liggen. In mei komen de bedrijven in Stockholm weer bijeen om verder te praten.