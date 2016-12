Koning Filip trekt ruim 1,3 miljoen kijkers

BRUSSEL - De kersttoespraak van de Belgische koning Filip heeft bijna evenveel kijkers getrokken als die van zijn Nederlandse collega Willem-Alexander. Dat blijkt uit de kijkcijfers die dinsdag door de Vlaamse en Waalse televisiezenders zijn gepubliceerd.

Door ANP - 27-12-2016, 16:43 (Update 27-12-2016, 16:43)

Filip komt op ruim 1,3 miljoen, tegen zo'n 1,5 miljoen voor Willem-Alexander. In Vlaanderen keken op VRT en bij VTM ruim 900.000 kijkers en in Wallonië kwamen daar via RTBF en RTL-TVi nog eens 480.000 kijkers bij, zo meldt Sudinfo.