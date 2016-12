Herdenking voor dode hond van Bhumibol

HUA HIN - Met een boeddhistische plechtigheid is dinsdag de eerste verjaardag herdacht van het overlijden van Tong Daeng, de lievelingshond van de inmiddels ook overleden Thaise koning Bhumibol. Het ritueel vond plaats bij het standbeeld van Tong Daeng in de badplaats Hua Hin, waar het dier in het Klai Kangwon-paleis stierf. De voormalige zwerfhond zou ruim zeventien jaar oud zijn geworden.

Tong Daeng - hetgeen 'koper' betekent, naar haar kleur - werd in 1998 door de koning op straat opgepikt en kreeg daarna een buitengewoon leven. Bhumibol schreef zelfs een biografie over het dier, dat, zo schreef hij, zo goed haar plaats wist: aan de voeten van de koning. Er is een tekenfilm gemaakt over de hond en de Thaise posterijen hebben het beest zelfs op een postzegel afgebeeld.

Tong Daeng werd vlak voor haar overlijden wereldnieuws omdat een Thai voor een militair tribunaal werd beschuldigd van majesteitsschennis omdat hij sarcastische opmerkingen had gemaakt over de hond.