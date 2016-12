Zweedse koning praat over klimaatverandering

STOCKHOLM - De Zweedse koning Carl Gustaf is dankbaar voor de warmte die hij ontvangt van het Zweedse volk. Dat zei de vorst zondag tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak die op radio en tv werd uitgezonden. Hij riep de Zweden op om zuinig om st springen met de natuur in hun land.

Door ANP - 25-12-2016, 21:35 (Update 25-12-2016, 21:35)

De koning vroeg aandacht voor de klimaatverandering en zei dat het belangrijk is dat het klimaatverdrag van Parijs wordt nageleefd. Hij riep de Zweden ook op goed na te denken over het milieu. Zo moet er zuinig worden omgegaan met water, hield Carl Gustaf het volk voor. “Maar het klimaat is niet alleen een zaak van Zweden. Wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, raakt ook ons.”

Naast water zijn ook de bossen belangrijk voor Zweden, vond de koning. Hij rekende voor dat er voor iedere inwoner van zijn land drie voetbalvelden aan bos in het land is. “Daar moeten we zuinig op zijn”, zei hij. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor recreatie maar ook voor de economie van Zweden. “Daarom moeten we goed met onze natuur omgaan.” De koning vertelde over projecten die hij het afgelopen jaar had bezocht. Daar werd volgens hem op een moderne en goede manier omgegaan met bosbouw, met oog voor natuurbehoud.

Bezorgd

Carl Gustaf ging ook in op politieke ontwikkelingen en vertelde soms bezorgd te zijn over de toekomst. “Maar we moeten angst niet laten regeren”, zei hij. “We moeten onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Dat zijn we aan onze kinderen en jongeren verplicht. We zijn ook verplicht een helpende hand te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ongeacht geloof of afkomst.” Volgens de koning moeten we kijken naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen.

Tenslotte ging de koning ook nog even in op hoe hij zelf het jaar had beleefd. Samen met zijn vrouw koningin Silvia kreeg hij twee kleinkinderen erbij. Het paar vierde hun veertigjarig huwelijksfeest.

Carl Gustav sloot zijn boodschap af met een kleine vooruitblik naar 2017. “In het nieuwe jaar verwelkomen we de 10 miljoenste Zweed”, zei hij. “Dat kan een asielzoeker zijn, of iemand die na jaren weer terugkeert naar Zweden. Maar het kan ook een baby zijn. Wie het ook is; hij of zij maakt deel uit van de toekomst van Zweden en is van harte welkom.”