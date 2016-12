Koning worstelt met kersttoespraak

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft geworsteld met zijn jaarlijkse kersttoespraak. ,,Kerstmis 2016 roept tegenstrijdige gevoelens op", zei hij. Hij verwees daarbij naar de onzekere tijden waarin we nu leven, een tijd waarin tegenstellingen groter lijken te worden en het extreme het nieuwe normaal lijkt te worden.

Willem-Alexander verwees naar de terreur in Europa en elders. Het vieren van Kerstmis kan confronterend zijn en ons aan het denken zetten, zei hij.

"Dicht bij de plek waar de kribbe stond, heersen nu angst en geweld. Onvoorstelbaar zijn de ontberingen die gewone mensen - onder wie veel kleine kinderen - in Syrië, maar ook in andere landen moeten lijden. Geweld kan ook vlakbij komen. Terroristische aanslagen - zoals deze week nog in Berlijn - hebben dit jaar vele families in rouw gedompeld."

Naastenliefde

De vorst noemde de boodschap van kerstmis een boodschap van hoop, vrede en naastenliefde. "Dat is een oproep aan iedereen", zei hij. "Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?"

Volgens Willem-Alexander is het in deze onzekere tijd nodig om vaste grond onder de voeten te houden. "Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt".

Vrijheid heeft ruimte nodig, zei de koning. ,,Ruimte om te leven, te bewegen, te denken en te debatteren zonder angst. Ruimte om van elkaar te verschillen. Die vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook."