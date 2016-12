Koning houdt kersttoespraak

WASSENAAR - Net als andere jaren spreekt ook op deze eerste kerstdag koning Willem-Alexander het volk toe. Zijn kersttoespraak is vanaf 13.00 uur live te volgen via NPO1, RTL4, SBS6 en andere landelijke en regionale tv-zenders. Ook is de koning te beluisteren via NPO Radio 1.

Door ANP - 25-12-2016, 4:06 (Update 25-12-2016, 4:06)

Het is de vierde keer dat Willem-Alexander de kerstrede uitspreekt. Deze is enkele dagen eerder opgenomen in zijn eigen huis de Eikenhorst in Wassenaar.

Vorig jaar stond de koning in zijn toespraak stil bij de zorgen die veel Nederlanders hebben over de toekomst en de bescherming van onze manier van leven. Hij verwees daarbij naar de terreuraanslagen in Parijs en de wereldwijde vluchtelingencrisis en de gevolgen daarvan voor Nederland.