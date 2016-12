Zweedse koningin Silvia in het ziekenhuis

ANP Zweedse koningin Silvia in het ziekenhuis

SOLNA - Koningin Silvia is vrijdagavond laat ter observatie opgenomen in het Karolinska universiteitsziekenhuis in Solna. Dat heeft het Zweedse hof zaterdag via de website bekend gemaakt.

Door ANP - 24-12-2016, 12:43 (Update 24-12-2016, 12:43)

Het gaat om een voorzorgsmaatregel en de net 73 jaar geworden koningin maakt het naar omstandigheden goed, aldus de mededeling van het paleis.

Koningin Silvia heeft al enkele dagen last van een stevige verkoudheid en voelde zich vrijdag erg duizelig. Dat was aanleiding om haar in het ziekenhuis op te nemen.