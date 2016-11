Prins Harry begint aan reis Caraïbisch gebied

LONDEN - Prins Harry begint zondag aan zijn bezoek aan het Caraïbisch gebied. Namens koningin Elizabeth bezoekt hij tot en met 4 december de eilanden Antigua en Barbuda, Barbados, Grenada, Guyana in het noorden van Zuid-Amerika, de eilanden Saint Kitts en Nevis, het eiland Saint Lucia en tot slot Saint Vincent en de Grenadines.

Door ANP - 20-11-2016, 13:35 (Update 20-11-2016, 13:35)

Het bezoek van Harry valt samen met een aantal jubilea, zo is het vijftig jaar geleden dat Barbados en Guyana onafhankelijk werden, terwijl Antigua en Barbuda 35 jaar geleden onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk werden.

De prins is volgens Kensington Palace vereerd de Caraïben te bezoeken in het jaar waarin Elizabeth negentig werd. Het is zijn tweede reis naar het gebied. In 2012, toen Elizabeth haar diamanten regeringsjubileum vierde, vloog Harry ook naar een aantal eilanden.

Harry begint zijn bezoek zondag in Antigua. Na aankomst op het vliegveld met een lijndienst wordt Harry muzikaal onthaald en inspecteert hij de erewacht. Zondagavond bezoekt Harry een receptie van de gouverneur-generaal, Rodney Williams. Antigua schotelt Harry een cultureel programma voor. Vlak voor de komst van Harry is de renovatie van het Clarence House afgerond, een historisch gebouw met uitzicht op de scheepswerf en de haven. Prins Harry hoopt op de eerste avond een glimp op te vangen van de spectaculaire zonsondergang waar dit deel van Antigua bekend om staat.