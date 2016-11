'Koningin Elizabeth nodigt Donald Trump uit'

LONDEN - Koningin Elizabeth wil Donald Trump en zijn vrouw Melania uitnodigen voor een staatsbezoek zodra Trump president van de Verenigde Staten is. The Sunday Times beweert dat de Britse koningin een bezoek van de aanstaande Amerikaanse president al voorbereidt.

Door ANP - 20-11-2016, 13:05 (Update 20-11-2016, 13:05)

Volgens de krant is het de bedoeling dat Trump een uitnodiging krijgt om in de zomer van 2017 naar Windsor Castle te komen. Het bezoek in juni of juli zou een van de eerste buitenlandse bezoeken zijn voor de aanstaande Amerikaanse president.

De uitnodiging van het paleis zou afgelopen week al ter sprake zijn gekomen toen Nigel Farage, de leider van de politieke partij UKIP, bij Trump op bezoek was in zijn appartement in New York. ''Trump kijkt er erg naar uit. Hij is erg Engelsgezind. Zijn overleden moeder Mary, die in Schotland werd geboren, hield erg van de koningin'', zegt een bron uit het kamp van Farage. "Hij zei: "Ik ga de koningin ontmoeten. Ik kan niet wachten om naar Engeland te gaan. Mijn moeder zou daarmee in haar nopjes geweest zijn geweest'."

Volgens The Sunday Times beschouwt de Britse regering de koningin als een belangrijk instrument om vriendschap te sluiten met met de nieuwe Amerikaanse president.