Margriet en Pieter enthousiast over repetitie

NEW YORK - Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben donderdagavond in New York een repetitie bijgewoond van het barokorkest en koor van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en The Juilliard School.

Door ANP - 18-11-2016, 11:43 (Update 18-11-2016, 11:43)

Ruim 63 toptalenten van beide conservatoria voeren samen het meesterstuk Hohe Messe van J.S. Bach uit onder leiding van de dirigent en Bach-specialist Ton Koopman. Op Twitter deelde Van Vollenhoven een foto van de repetitie en gaf hij zijn mening: 'Fantastisch!'

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn vrijdagavond traditiegetrouw aanwezig bij het 35ste Peter Stuyvesant Ball van de Netherland-America Foundation, waarvan ze het beschermpaar zijn.