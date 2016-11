Koningin Sirikit herstelt van longontsteking

BANGKOK - Koningin Sirikit van Thailand herstelt goed van een lichte longontsteking. Dat heeft het paleis meegedeeld. De frêle weduwe van koning Bhumibol is woensdag in het Koning Chulalongkorn-ziekenhuis met hoge koorts opgenomen. Nader onderzoek toonde aan dat ze een longontsteking had.

Door ANP - 18-11-2016, 11:40 (Update 18-11-2016, 11:40)

De antibiotica die Sirikit (84) kreeg toegediend hebben geholpen, aldus de verklaring van het paleis. De koorts is inmiddels gedaald en de koningin kan weer redelijk ademhalen en zelfstandig eten.

Koningin Sirikit is de afgelopen jaren niet meer in de openbaarheid verschenen, anders dan wanneer ze per busje van het ene ziekenhuis naar het andere werd vervoerd en achter het raam te zien was. Ze heeft enkele jaren geleden een beroerte gehad, waarover het hof verder geen mededelingen doet. Begin oktober stierf Sirikits echtgenoot koning Bhumibol, met wie ze 66 jaar was getrouwd.