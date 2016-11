Máxima bekijkt cijfers, Beatrix viert feest

DEN HAAG - Koningin Máxima en prinses Beatrix gaan vrijdag allebei het land in. Koning Willem-Alexander krijgt ondertussen hoogwaardig bezoek in Paleis Noordeinde, zo blijkt uit de agenda op de website van het Koninklijk Huis.

Door ANP - 18-11-2016, 8:11 (Update 18-11-2016, 8:11)

Máxima is in Voorschoten voor de presentatie van het Jaarbericht 2016, de ‘Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. De koningin is lid van dit comité. De cijfers over het midden- en kleinbedrijf en de ontwikkeling hiervan worden gepresenteerd op de Dag van de Ondernemer.

Beatrix woont in de middag een jubileumbijeenkomst van het Reumafonds bij in het Circustheater in Scheveningen. Het fonds viert haar negentigjarig bestaan. De prinses is beschermvrouwe van het Reumafonds.

Willem-Alexander ontvangt ondertussen in Noordeinde de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Guido Raimondi. Daarnaast zijn Margriet en Pieter nog in New York. Vrijdag wonen ze de 35e editie van het Peter Stuyvesantbal bij, zaterdag zijn ze bij een balletvoorstelling van Nederlands Dans Theater.