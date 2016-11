Máxima bewondert kunst in De Mussen

DEN HAAG - Koningin Máxima heeft donderdagmiddag de kunstwerken van verschillende leerlingen van de kinderkunstschool in buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk bewonderd. Met veel belangstelling bekeek ze wat de kinderen hadden gemaakt en wat voor verhaal erbij hoorde.

Door ANP - 17-11-2016, 18:02 (Update 17-11-2016, 18:02)

De kinderkunstschool, een samenwerking met het Mauritshuis, is een van de vele initiatieven in het buurtcentrum dat dit dit jaar negentig jaar bestaat. Het is daarmee het oudste buurtcentrum van het land.

Dertig kinderen uit groep 6, 7 en 8 van alle scholen uit de Schilderswijk nemen iedere week deel aan de lessen. Ze leren er van alles over de geschiedenis, in het bijzonder de Gouden Eeuw, en kunst en cultuur en leren de theorie in de praktijk te brengen. Uiteindelijk werken ze toe naar het maken van een zelfportret.

Máxima kreeg in De Mussen nog veel meer te zien. Ze woonde enkele optredens van kinderen bij en kreeg er een rondleiding. Ook sprak de koningin met vrijwilligers en bezoekers. Wekelijks komen ongeveer 1800 wijkbewoners over de vloer bij het buurtcentrum.