ANP Spaanse koning opent parlement

MADRID - Koning Felipe van Spanje heeft donderdagmiddag met een lange toespraak de nieuwe legislatuur van het in juni gekozen parlement officieel geopend. Felipe sprak in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden waar hij in 2014 ook werd geïnstalleerd als koning. Op het podium waren ook koningin Letizia en de prinsessen Leonor en Sofia aanwezig.

Door ANP - 17-11-2016, 17:08 (Update 17-11-2016, 17:08)

Het koninklijk gezin werd bij aankomst met militair eerbetoon verwelkomd bij het gebouw van de Cortes. Het gezelschap ging vervolgens door de alleen bij dit soort officiële gelegenheden geopende Leeuwendeur - Puerta de los Leones - naar binnen. Parlementsvoorzitter Ana Pastor kwam als eerste aan het woord en daarna volgde Felipe.

De koning ging uitvoerig in op het democratisch proces en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Spanje ging namelijk tweemaal naar de stembus en even leek het erop dat zelfs dat opnieuw verkiezingen nodig waren. Er was namelijk geen partij met een absolute meerderheid en coalitievorming of gedogen van een minderheidsregering bleek lange tijd onmogelijk. Pas op 29 oktober kon Mariano Rajoy als premier van zo'n minderheidsregering aan de slag.

Volgens de Spaanse grondwet kan pas daarna de vierjarige zittingsperiode van het 22e parlement door de koning worden geopend. In zijn rede sprak Felipe over de diversiteit en eenheid van Spanje en respect voor de instituties van de staat, veroordeelde hij corruptie - pikant, gezien het proces tegen zijn zwager en jongste zus - en over de economische problemen van Spanje.