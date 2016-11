Sultan Qaboos neemt zelf parade af

MUSCAT - Sultan Qaboos zal vrijdag zelf de militaire parade afnemen ter gelegenheid van de Glorieuze Nationale Dag van Oman, tevens zijn 76e verjaardag. Dat heeft het Oman News Agency donderdag bericht. De sultan moest de afgelopen jaren wegens ziekte verstek laten gaan.

Door ANP - 17-11-2016, 16:40 (Update 17-11-2016, 16:40)

Deelnemers aan het militaire vertoon op het paradeterrein Mu'askar Al-Somoud van de Sultans Special Force zijn vertegenwoordigers van het leger, de koninklijke garde, de Special Forces, politie en Royal Court Affairs.

Sultan Qaboos regeert sinds 1970 over de Golfstaat die hij met zachte hand vanuit de Middeleeuwen naar de 21ste eeuw heeft geleid. Zijn mysterieuze ziekte, waarover geen officiële mededelingen zijn gedaan, is echter reden voor zorg. Qaboos heeft geen kinderen, en hoewel er een opvolgingsregeling is, is niemand gerust op een goede afloop daarvan.

Qaboos verbleef tussen de zomer van 2014 en begin maart 2015 acht maanden voor medische behandeling in Duitsland. Ook begin dit jaar was hij voor medische onderzoek in München.