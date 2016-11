William: snellere aanpak stroperij nodig

ANP William: snellere aanpak stroperij nodig

HANOI - Prins William heeft in Vietnam opgeroepen tot een snellere aanpak van stroperij. De Britse prins, die in Hanoi een internationale conferentie over de bescherming van wilde dieren bijwoont, stelde dat vooruitgang is geboekt, maar dat het niet snel genoeg gaat.

Door ANP - 17-11-2016, 11:13 (Update 17-11-2016, 11:13)

“Er worden nog steeds gruwelijke aantallen neushoorns, olifanten, schubdieren en leeuwen gedood”, sprak de hertog van Cambridge de aanwezigen toe. “Hoewel we vooruitgang hebben geboekt, lopen we nog steeds achter. Een gokker zou zijn geld nog steeds inzetten op uitsterven, maar we kunnen deze strijd winnen.”

William zet zich al langer in voor het behoud van wilde dieren. Met zijn broer Harry en vrouw Catherine zette de prins United for Wildlife op. William is voorzitter van de campagne die verschillende organisaties verbindt in de strijd tegen stroperij. De prins is bovendien beschermheer van Tusk Trust, dat zich in Afrika inzet tegen stroperij.