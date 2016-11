Koningin Máxima feest in buurtcentrum

DEN HAAG - Koningin Máxima sluit donderdag aan bij het feestje van buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk. De Mussen bestaat negentig jaar en is daarmee het oudste buurtcentrum van het land.

Door ANP - 17-11-2016, 9:27 (Update 17-11-2016, 9:27)

Máxima woont enkele optredens van kinderen bij en krijgt een rondleiding door De Mussen. Ook spreekt de koningin met vrijwilligers en bezoekers. Wekelijks komen ongeveer 1800 wijkbewoners over de vloer bij het buurtcentrum.

Ook prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn donderdag bij een optreden. Het paar is in New York, waar het een repetitie van het barokorkest en koor van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en The Julliard School bezoekt.

Margriet en Pieter zijn tot en met zaterdag in New York. Vrijdag wonen ze de 35e editie van het Peter Stuyvesantbal bij, zaterdag zijn ze bij een balletvoorstelling van Nederlands Dans Theater.