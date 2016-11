'Prins Harry wil beveiliging voor Meghan'

LONDEN - Prins Harry's relatie met Meghan Markle is in zo'n vergevorderd stadium dat hij een bodyguard wil inhuren voor zijn vriendin om de pers en andere nieuwsgierigen op afstand te houden. Dat schrijven Britse media woensdag.

Door ANP - 16-11-2016, 22:27 (Update 16-11-2016, 22:27)

De keuze zou uitgaan naar een gepensioneerde beveiliger van de Londense politie. De Britse prins zou zelf zijn portemonnee willen trekken om de kosten te betalen.

Kensington Palace maakte vorige week bekend dat Harry en Meghan een relatie hebben. Dat deed het hof op verzoek van de prins die in een statement krachtig uithaalde naar de Britse pers. Hij stelde bezorgd te zijn over haar veiligheid sinds er speculaties ontstonden over hun vermeende relatie. De media hebben haar volgens hem lastig gevallen en belasterd.

Volgens Britse media reageert Harry zo heftig vanwege de dood van zijn moeder, prinses Diana. Zij kwam in 1997 in een tunnel in Parijs door een auto-ongeluk om het leven na een wilde achtervolging door persfotografen.