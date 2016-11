Belgen vieren Koningsdag

ANP Belgen vieren Koningsdag

BRUSSEL - De Belgen hebben dinsdag Koningsdag gevierd. Anders dan de naam doet vermoeden, woonde koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde de festiviteiten traditiegetrouw niet bij. Koning Albert, koningin Paola, prins Lorenz en prinses Astrid en prins Laurent waren wel aanwezig.

Door ANP - 15-11-2016, 18:48 (Update 15-11-2016, 18:48)

De Belgische Koningsdag bestaat, anders dan in Nederland, vooral uit ceremoniële activiteiten. Zo begon de dag 's ochtends traditioneel met een dankdienst, een zogeheten Te Deum, in de Sint Goedele en Sint Michielskathedraal in Brussel en vertrok het koninklijke gezelschap daarna naar het Belgische parlement waar eveneens een viering op het programma stond.

Tijdens het Te Deum stond aartsbisschop Jozef De Kesel stil bij de aanslagen vorig jaar in Parijs en in Brussel in maart. Ook sprak hij zijn waardering uit voor iedereen die politieke verantwoordelijkheid draagt in België. Volgens persbureau Belga viel het tijdens de dienst op dat prins Laurent zich zeer gereserveerd opstelde ten opzichte van de rest van de familie.

Koningsdag valt in België altijd op 15 november omdat dit de naamfeestdag is van de eerste Belgische koning, Leopold I. De koning krijgt altijd een vrije dag omdat hij 'zichzelf niet kan vieren' op een feest dat ter ere van hem wordt gevierd.