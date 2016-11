Prins Philip opent museum voor modern design

ANP Prins Philip opent museum voor modern design

LONDEN - Prins Philip heeft maandag de nieuwe locatie van The Design Museum geopend. Dat deed de 95-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth door een plaquette te onthullen.

Door ANP - 14-11-2016, 21:29 (Update 14-11-2016, 21:29)

The Design Museum, dat ’s werelds grootste museum van modern design wordt, opent op 24 november zijn deuren voor het publiek. Philip kreeg maandag al een voorproefje.

Het museum opende in 1989 zijn deuren en zat jarenlang in een pand aan de Theems. Op 30 juni 2016 sloot The Design Museum ter voorbereiding op de verhuizing naar Kensington High Street.