ANP Meghan Markle had geen tijd voor Queen

LONDEN - Meghan Markle, het vriendinnetje van prins Harry, had deze week tijdens haar bliksembezoek aan Londen geen tijd om de vader van Harry, prins Charles, te bezoeken. Ook kon ze niet op visite bij koningin Elizabeth. Dat schrijft Daily Express.

Door ANP - 13-11-2016, 12:42 (Update 13-11-2016, 12:42)

Toen bekend werd dat de actrice in Londen was, werd er volop gespeculeerd over een ontmoeting met andere Britse royals. Meghan was even de filmset in Toronto ontvlucht om bij haar liefje te zijn. Omdat ze niet al te lang gemist kon worden, kon ze maar een paar vrije dagen nemen.