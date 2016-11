Silvia bezoekt drie landen in vijf dagen

STOCKHOLM - Er breken drukke tijden aan voor de Zweedse vorstin Silvia. Tussen 20 en 25 november bezoekt ze maar liefst drie landen. En dat zijn geen uitjes naast de deur.

Door ANP - 12-11-2016, 17:10 (Update 12-11-2016, 17:10)

Zo maakt de koningin op 20 november haar opwachting in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar verblijft ze twee dagen. Silvia zal te gast zijn bij een evenement van de organisatie Childhood.

Daarna reist de Zweedse koningin naar Vaticaanstad op uitnodiging van de paus. Daar zal ze, samen met prinses Beatrix, een tentoonstelling bezoeken in het museum van het Vaticaan.

De laatste bestemming is Duitsland. Silvia wordt verwacht in München om een speciale prijs in ontvangst te nemen. Die krijgt ze voor haar inzet voor ontheemde kinderen. Naast een award krijgt ze 25.000 euro.