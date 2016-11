Prins Harry legt krans bij herdenking

ANP Prins Harry legt krans bij herdenking

LICHFIELD - Prins Harry woonde vrijdag bij het National Memorial Arboretum de Britse dodenherdenking bij.

Door ANP - 11-11-2016, 15:03 (Update 11-11-2016, 15:03)

De Britse prins vloog per helikopter vanaf Kensington Palace naar de herdenkingsdienst bij Staffordshire, waar hij vertegenwoordigers van het leger, de marine en de luchtmacht ontmoette. Tijdens de ceremonie legde de 32-jarige Harry een krans bij een monument van defensie. Hij nam even de tijd om de namen van gevallen soldaten te bekijken die sinds vorig jaar zijn toegevoegd op het monument.

Ook las Harry het gedicht The Soldier voor van Rupert Brooke. Daarna schudde hij enkele veteranen de hand, waaronder die van een 98-jarige man. "Het is een eer u te ontmoeten", zei deze tegen de prins.

Op 11 november wordt er jaarlijks stilgestaan bij het tekenen van de wapenstilstand die het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde. In heel Groot-Brittannië namen mensen om 11.00 uur twee minuten stilte in acht om hen te gedenken die hun leven verloren in conflicten.