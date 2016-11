Koning Cambodja viert Onafhankelijkheidsdag

ANP Koning Cambodja viert Onafhankelijkheidsdag

PHNOM PENH - Cambodja viert woensdag dat het 63 jaar onafhankelijk is van Frankrijk. Traditioneel werd bij het monument in de hoofdstad Phnom Penh stilgestaan bij de historische gebeurtenis. Daarbij was ook koning Norodom Sihamoni aanwezig.

Door ANP - 9-11-2016, 12:34 (Update 9-11-2016, 12:34)

Voor het oog van zo'n duizend man publiek ontstak Sihamoni de fakkel in het onafhankelijksheidsmonument. Hij werd daarbij geflankeerd door de Cambodjaanse premier Hun Sen. Het vuur brandt drie dagen totdat de koning terugkeert om het weer te doven.

Cambodja maakte van 1867 tot 1953 deel uit van Frans-Indochina.