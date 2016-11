Koning: boek Juliana niet gelezen

ANP Koning: boek Juliana niet gelezen

AUCKLAND - Koning Willem-Alexander weet niet of hij de eind vorige maand verschenen biografie 'Juliana, vorstin in een mannenwereld' over zijn grootmoeder koningin Juliana gaat lezen. Dat antwoordde hij woensdagmiddag in Auckland op vragen tijdens het persgesprek aan het einde van het staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 9-11-2016, 6:05 (Update 9-11-2016, 6:05)

Tijd om te lezen was er ook niet geweest. Tot nu toe had hij andere prioriteiten gehad, aldus de koning. Het boek verscheen de dag voor zijn vertrek naar Oceanië.

Hij vond zichzelf geen 'primaire bron' over wat zich tijdens het leven van Juliana en prins Bernhard heeft afgespeeld op paleis Soestdijk, waarover in het boek van Jolande Withuis soms schokkende onthullingen werden gedaan. "Ik wil wel zeggen dat ik altijd veel respect heb gehad en gehouden voor mijn grootouders", aldus de koning. "Ik had fantastische grootouders."

De koning had de auteur geen toegang gegeven tot het Koninklijk Huisarchief. Tot de stukken tot 1934 had iedereen toegang, daarna slechts selectief. Een motivatie voor de weigering hoefde hij niet te geven. "Daarom is het een privé archief", zei Willem-Alexander.